Vineri, 10 Decembrie 2010

Două cupluri de bătrâni discutau: - Ieri am fost la un restaurant și am mâncat o friptură delicioasă și foarte ieftină. - Ce restaurant ? - Cum se numește floarea aia pe care și-o oferă îndrăgostiții, aia cu ghimpi? - Roza. - Așa! Roza, cum se numea restaurantul în care am fost aseară? v v v Un bărbat se confesează unui prieten: - Cred că voi divorța. Nu mai pot, soția mea e prea copilăroasă. - De ce? întrebă celălalt. - De câte ori fac baie vine pe la spate și îmi îneacă toate rățuștele în cadă. v v v Muma Pădurii iese la plimbare, cu un corb așezat pe umăr. Pe drum, vrăjitoarea întâlnește un tânăr rătăcit și, pătrunsă de căldurile verii, îi spuse acestuia: - Dacă recunoști făptura de pe umărul meu, îți voi dărui o noapte de dragoste. Tânărul se concentrează și zice: - Un bou! La care vrăjitoarea spune: - Un bou ești tu, mă, dar treacă de la mine.... v v v - Doctore, sunt extrem de deprimat, nu mai am nici poftă de viață. Ce mă sfătuiești, să mă sinucid ori să-mi înec disperarea în băutură? Cum e mai bine? - Depinde cum stai cu ficatul...