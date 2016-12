Bancuri

Sâmbătă, 04 Decembrie 2010

- Ce gândește un leu care vede trecând un cavaler în armură? - Iar conserve? v v v - Gaura unui covrig costă bani? - Sigur ca nu. - Și atunci de ce nu o fac mai mare? v v v - Am început să cred că dragostea ta este interesată… - Nu, draga mea, nu mă mai interesezi de mult. v v v - De ce te plimbi prin benzinărie? - Vreau să mă las de fumat. v v v - Felicitări; am auzit că ți-ai măritat toate fiicele. - S-a măritat doar fata cea mare, dar de mai multe ori. v v v - Aș vrea să te prezint soției mele. - De ce? - Fiindcă ea crede că s-a măritat cu cel mai urât bărbat din lume. v v v - Ai un tablou extraordinar. E renascentist? - Da, dar nu-l atinge că vopseaua este încă proaspătă. v v v - Florile astea sunt pentru mătușa ta? O să-i placă foarte mult. - Nu cred. Mă duc la înmor-mântarea ei. v v v - Nu vă supărați, aici este grădina zoologică? - Nu, aici locuiește o profesoară de canto. v v v - Eu nu am talent? Toata lumea știe că am cea mai bună ureche muzicală. - Știu. Din păcate nu poți cânta cu urechea. v v v Într-o bună zi, la poarta Raiului vine un om foarte supărat. Sfântul Petru îl întreabă: - De ce ești supărat, fiule? - Sfinte Petre, uită-te la mine, am 30 de ani, sănătos, voinic, nu beau, nu fumez, nu mă culc târziu. De ce am murit? Trebuie să fie o greșeală! - Nu s-a mai întâmplat până acum, să vedem... Ce meserie zici că ai avut ? - Mecanic auto... - Uite, am găsit fișa ta. Aici scrie că ai murit de bătrânețe! Am adu-nat orele de manoperă din facturi și a ieșit că ai peste 100 de ani ! v v v Un bătrânel jerpelit intră într-o bancă. La ghișeu, îi zice funcționarei: - Fă, vreau să pun niște bani în nenorocita voastră de bancă. - Domnule, nu permitem asemenea vocabular. Îl chem pe șefu’. - Care-i problema, domnule, întreabă șefu’? - I-am spus amărâtei că vreau să depun niște bani în porcăria voastră de bancă. - Despre ce sumă-i vorba? - Zece milioane de euro. - Și nenorocita asta nu vrea să vă servească?