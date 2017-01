Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 09 Noiembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

La grădiniță: - Închipuie-ți… am găsit acasă sub sofa un prezervativ! - Nu mai spune! Dar ce este aceea o „sofa”? *** Un om moare și ajunge la Sf. Petru! Pe pereți vede numai ceasuri și îl intreabă ce e cu ele. - Sunt ceasurile minciunii și fiecare are câte unul. Când omul spune câte o minciună, limba ceasului avansează cu o oră. - Și ceasul acela care nu se mișcă? - E al Maicii Tereza. - Dar ceasul lui Boc unde este? - E în camera lui Iisus. Îl ține pe post de ventilator.