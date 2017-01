Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 30 Octombrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Un ardelean și un lepros stau în închisoare. La un moment dat, leprosului îi cade o ureche, o ia și o aruncă pe geam. După un timp, leprosului îi cade nasul, îl ia și îl aruncă pe geam. Apoi leprosului îi cade un deget, îl ia și îl aruncă pe geam. Ardeleanul nu mai suportă: - No, după cum bag sama, ‘mneata vrei să evadezi! *** Se duc Obama, Medvedev și Băsescu la Dumnezeu. Obama: „Doamne, când iese America din criză?” Dumnezeu: „Nu în mandatul tău”. Medvedev: „Când ajunge Federația să fie iar putere globală? Dumnezeu: „Nu în mandatul tău”. Vine Băse: „Doamne, când reușesc să scap țara de corupție?” Dumnezeu: „Băsescule, nu în mandatul meu!” *** - Cioc-Cioc! - Cine este? - Marean. - Care Marean? - Care este! *** O femeie merge la doctor pentru o consultație. După control, doctorul îi spune: - Am o veste bună, doamna Popescu! - Domnișoara Popescu… - Aaa, atunci am o veste proastă pentru dumneavoastră, domnișoara Popescu! *** Un drumeț ajunge la un han pe care scria „Vasile & Balaurul”. Bate la poartă și apare o femeie care întreabă răstit: - Ce dorești? - Aș vrea să înnoptez aici și dacă ați avea și ceva de mâncare… - Nu se poate! Și femeia îi trântește ușa în nas. Drumețul își ia inima în dinți și bate din nou la ușă, apare din nou femeia și întreabă: - Ce mai vrei? - Aș dori să vorbesc și cu Vasile. *** Arheologii englezi sapă 10 metri, găsesc fire de cupru și trag concluzia: - Anglo-saxonii comunicau prin telefon încă de acum 500 de ani. Arheologii nemți sapă și ei și găsesc câteva firișoare de sticlă, la vreo 50 de metri adâncime, apoi trag concluzia: - Germanicii comunicau prin fibră de sticlă încă de acum 1000 de ani. Se apucă și arheologii români de săpat și nu găsesc nimic nici la 10 m, nici la 100 m, nici la 1000 m, nici la 10.000 m… apoi trag concluzia: - Dacii au comunicat wireless dintotdeauna.