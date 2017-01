Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 15 Octombrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Soția vine acasă și-i zice soțului: - Am o veste bună și una rea, pe care s-o zic? - Zi-o p’aia bună, zice soțul. - Merg airbag-urile !!! v v v Ion și Gheo, trecuți bine de 80 de ani, stăteau în fața casei pe băncuță și povesteau. La un moment dat îl întreabă Ion pe Gheo: - Mă, da’ cu sănătatea cum mai stai? - Bine, zice Gheo, am avut numa’ niște probleme de memorie, da’ am găsit un doctor tare bun și m-o tratat. - Apăi, mă Gheo, zi și mie cum îl cheamă pe doctoru’ cela, că și eu am probleme cu memoria. - Păi îl cheamă... stai așa... cum îl cheamă... numa’ un pic, că îți zic amu... apăi cum se numește floarea aia micuță, cu mijlocu’ galben și cu petale albe? - Apăi aia-i margaretă, mă Gheo. - No, așe, că bine zici... Margareto, cum îl cheamă pe doctoru’ ăla?