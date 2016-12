Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 15 Septembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Un tip stă în Danny’s Bar la aeroportul Changi din Singapore și observă o femeie foarte atrăgătoare la masa de lângă el. E atât de frumoasă, că trebuie să fie însoțitoare de zbor, își spune. Dar pentru ce companie o lucra? Ca să intre în vorbă, se întoarce către ea și-i șoptește sloganul Delta: „Love to fly and it shows?”. Femeia se uită la el derutată. „Deci, nu lucrează la Delta”, își spune omul. Peste o clipă, îi vine altă idee: „Something special in the air?”. Ea pare la fel de derutată, deci Singapore Airlines cade de pe listă. Mai încearcă și sloganul Thai Airways: „Smooth as silk”. De data asta, femeia se întoarce către el: „What the f*** do you want?”. Tipul se lasă pe spate, satisfăcut: „Aaahhhh, TAROM!”. vvv Un preot catolic, un pastor reformat și un rabin vor să afle care e cel mai bun în meseria sa. Se duc în pădure, își aleg câte un urs și încearcă să-l convertească. Ulterior, catolicul povestește: - Am găsit un urs, i-am citit Catehismul și l-am stropit cu agheasmă. Săptămâna viitoare îl aștept la împărtășanie. - Am găsit un urs și i-am ținut o predică din învățăturile Domnului. M-a lăsat să-l botez, zice și pastorul. Cei doi privesc apoi spre rabin, care zăcea pe o targă, înfășurat în bandaje. - Poate că nu ar fi trebuit să încep cu circumcizia, zice acesta. vvv Ion merge în străinătate. La plecare, Gheorghe îl roagă să-i aducă și lui un papagal. La întoarcere, Ion, care a uitat ce l-a rugat amicul său, îi cumpără o bufniță și-i spune lui Gheorghe că e papagal regal... O săptămână mai târziu, se întâlnesc la o bere, iar Ion îl întreabă pe Gheorghe dacă papagalul a început să vorbească. Gheorghe răspunde: - Băi, încă nu vorbește, dar știi ce atent se uită?