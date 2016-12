Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 03 Septembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Un tip se plânge la serviciu că din fereastra lui se vede camera în care se dezbracă fetele, din care cauză nu poate trăi normal și lucra. Vine comisia, privește pe fereastră și nu vede nimic. Îi spune tipului: - Păi nu se vede nimic! - Dar ia urcați pe dulap! v v v La Palatul Victoria se oprește badea Gheorghe cu bicicleta, o rezeamă de gard și începe să caște ochii în jur. Gardianul: - Bade, ia bicicleta de-aici că vin miniștrii, primul-ministru. - No, că nu-i bai, i-am pus lacăt! v v v Două femei în vârstă se plimbă cu mașina. Ambele sunt atât de mici încât abia văd peste bord. Ajung la un semafor, iar cea din dreapta observă, dar nu este sigură că au trecut pe roșu. La următorul semafor iar are impresia că au trecut pe roșu, dar nu zice nimic pentru că s-ar putea să aibă vedenii. La al treilea semafor este foarte atentă și acum vede clar că au trecut pe roșu. Atunci exclamă: - Am trecut pe roșu de trei ori, vezi că poate ne omori ! Cealaltă exclamă, uimită: - Aoleo, dar eu conduc ? v v v Un copil către tatăl lui: - Tati, îmi cumperi o pălărie ? - Nu, lasă-mă în pace ! - Hai, tati, te rooog ! - Dacă nu taci, îți rup capu’ ! - Da, sigur, numa’ ca să nu-mi cumperi pălărie…