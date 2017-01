Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 16 Iunie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Avocatul: Doctore, e adevărat că, dacă o persoană moare în somn, el nu-și va da seama de treaba asta până a doua zi dimineața? Martorul: E adevărat că dumneata chiar ai trecut examenul de barou? v v v Avocatul: Fiul cel tânăr, cel de douăzeci de ani, ce vârstă are? Martorul: Are 20, cam ca și IQ-ul dumneavoastră. v v v Avocatul: Erați de față când v-a fotografiat? Martorul: Glumiți? v v v Avocatul: Ea avea trei copii, așa e? Martorul: Da. Avocatul: Câți din ei erau băieți? Martorul: Nici unul. Avocatul: Era vreunul din copii fată? Martorul: Onorată Curte, cred că am nevoie de un alt avocat. Pot să-mi iau un alt avocat? v v v Avocatul: Cum s-a încheiat primul dumneavoastră mariaj? Martorul: Prin moarte. Avocatul: Și prin moartea cui s-a încheiat? Martorul: Încercați să ghiciți! v v v Avocatul: Puteți descrie individul? Martorul: Cam de înălțime medie și purta barbă. Avocatul: Era bărbat sau femeie? Martorul: În afară de cazul în care era vreun Circ în oraș, aș merge pe varianta bărbat. v v v Avocatul: Doctore, câte din autopsiile pe care le-ai făcut au fost pe oameni morți? Martorul: Toate. Cei încă vii… se zbat prea mult!