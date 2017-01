Bancuri

Asmatic, hemofilic și diabetic Un ofițer de poliție trage pe dreapta o mașină care depășise linia continuă. Se duce la geamul șoferului și-i spune: - Domnule, trebuie să suflați în această fiolă. - Îmi pare rău, domnule polițist, nu pot face asta. Sunt asmatic. Dacă voi sufla, voi suferi o criză de astm. - Ok. Atunci mă însoțiți la spital să luăm o probă de sânge. - Nu pot face nici acest lucru. Sunt hemofilic. Dacă-mi luați sânge, voi sângera în continuu până voi muri. - Atunci, vă vom lua o probă de urină. - Îmi pare rău, domnule polițist, nici asta nu pot face. Sunt și diabetic. Dacă fac asta, o să am probleme cu nivelul zahărului în sânge. - Bine, atunci veniți aici și mergeți pe această linie albă. - Îmi pare rău, domnule polițist, dar acest lucru nu pot să-l fac cu siguranță. - De ce nu? - Deoarece sunt beat. Spondiloza Un bețiv care răspândea un miros îngrozitor, de băutură ieftină și care avea un sac și un ziar vechi, se urcă în autobuz și se așează lângă un preot cu un aspect foarte onorabil. Apoi, scoate din sac o sticlă de băutură aproape goală, și din care bea până la ultima picătură, după care începe să citească din ziar. La un moment dat i se adresează preotului: - Scuzați-mă, domnule, știți cumva din ce motive se ajunge la spondiloză? - Desigur, răspunde preotul, care simțea o neplăcere crescândă, pe un ton de o politețe rece și sarcastică. Factorii care duc la spondiloză sunt: o viață dezordonată, tovărășia unor femei de calitate îndoielnică, consumul exagerat de tutun și alcool, beții care se termină cu nopți petrecute în bordeluri, toate astea duc la spondiloză... - Uuuuaaaauuuuu, răspunde bețivul și se întoarce la ziarul său. Preotul, milos de felul lui, după ce se gândește la cele spuse, se adresează din nou bețivului, de data asta pe un ton blând și împăciuitor: - Scuză-mă, n-am vrut să te jig-nesc... de când suferi de spondiloză? - Eu??? Nu, părinte... eu niciodată n-am suferit de așa ceva... tocmai am citit în ziar că Papa are spondiloză.