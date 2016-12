bancuri

Ştire online publicată Marţi, 12 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Un tânăr se adresează unei femei pe stradă: - Aș avea o întrebare: dacă v-aș oferi un milion de dolari ați face sex cu mine? Răspunsul vine imediat: - Bineînțeles! - Dar pentru 5$? - Vai, domnule, dar ce fel de femeie credeți că sunt? - Asta am stabilit mai înainte, acum negociem prețul! v v v Logică: Dacă o doamnă are inel pe mâna dreaptă, aceasta înseamnă că este căsătorită. Dacă are pe stânga, aceasta nu înseamnă nimic. Dacă doamna are inel și pe dreapta și pe stânga, înseamnă că e căsătorită, dar aceasta nu înseamnă nimic. v v v Un patron către altul: - Cum de angajații tăi sunt mereu așa punctuali? - Simplu: 30 de angajați și 20 de locuri de parcare. v v v Doi șeici mâncau înghețată într-un showroom Rolls-Royce. Unul dintre ei spune: - Mașina o plătesc eu, tu ai plătit înghețata.