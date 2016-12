bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 16 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Un cerșetor avea obiceiul, timp de 20 de ani, să cerșească în fiecare duminică în fața aceleiași biserici și tot de 20 de ani un om îi dădea în fiecare duminică câte 10.000 lei. Într-o duminică, cerșetorul primește doar o mie de lei de la bărbatul respectiv, și, nedumerit, îl întreabă: - Timp de 20 de ani mi-ai dat câte 10.000 de lei și acum, dintr-o dată, îmi dai o mie de lei, ce s-a întâmplat? - Păi să vezi: mi-a intrat băiatul la facultate, are nevoie de multe cărți, îmi cere bani mulți și am hotărât să fac economii cât se poate. Cerșetorul, foarte nervos, ripostează: - Păi bine, măi omule, tu îți ții băiatul la facultate pe banii mei? v v v Maica stareță surprinde, într-o noapte, un bărbat extenuat care încerca să sară gardul mănăstirii, înapoi spre lumea laică. - Ce-ai căutat aici, păgânule? - Am vrut să fur ceva de mâncare, dar m-au prins măicuțele. - Când, în seara asta? - Nu, acum patru săptămâni. v v v O mamă mergea cu fetița ei în cimitir, la mormântul bunicii. La un moment dat, fetița întreabă: - Mami, sunt vreodată îngropați doi oameni în același mormânt? - Nu, draga mea, de ce? - Pe mormântul din spate scria: „Aici zace un avocat și un om cinstit”!