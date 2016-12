bancuri

Ştire online publicată Vineri, 04 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Fiul unui avocat termină cu succes facultatea de drept, iar tatăl, mândru, se hotărăște să se pensioneze și să-i lase afacerea. Îl cheamă în birou și-i arată un munte de dosare, mai vechi și mai noi: - Iată, fiule, asta e munca mea. Eu nu mai am putere să continui, așa că te las pe tine. Se pune băiatul pe treabă și câștigă proces după proces. După 6 luni, îi zice tatălui: - Tată, am reușit! Am rezolvat toate dosarele pe care mi le-ai lăsat! - Tâmpitule, nu trebuia să faci asta! Tu de unde crezi că am avut bani să te țin în școală? v v v Recent, a fost efectuat un sondaj pe plan mondial, în care oamenii au fost rugați să-și spună opinia în legătură cu lipsa de alimente din restul lumii. Sondajul a fost un eșec total, pentru că: - În Africa nu știau ce înseamnă „alimente” - În Europa de Vest nu știau ce înseamnă „lipsă” - În Europa de Est nu știau ce înseamnă „opinie” - În America de Sud nu știau ce înseamnă „vă rugăm” - În SUA nu știau ce înseamnă „restul lumii”. v v v Doi proaspăt arestați discută în celulă: - De ce ai fost arestat? - Pentru concurență. - Cum adică? - Fabricam aceleași bancnote ca și statul.