Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 02 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

O studentă blondă susține examenul la Economie. Subiectul: teoria economică a lui Adam Smith. Profesorul observă că studenta nu are idee despre teoria economică și dorind, totuși, să o promoveze, o întreabă: - Dar care este prenumele lui Smith? Fata se uită în sală, poate vreun coleg îi va șopti, dar în zadar. - Hai, amintiți-vă, este atât de simplu! Fără rezultat. Profesorului i se face mila de studentă și întreabă: - Atunci, spune-mi, cum îl chema pe primul bărbat? Fata, evident rușinată, răspunde: - Petrică… *** Un om se întoarce de la serviciu cu un robot detector de minciuni. Fiul său de 12 ani vine de la școală cu două ore mai târziu decât normal. - Unde ai fost până acum, întreabă tatăl. - La bibliotecă, să pregătesc un referat. Robotul se îndreaptă spre el și paf! Îi trage o palmă… Tatăl explică: - Dragul meu, acest robot este detector de minciuni! Ai face mai bine să-mi zici adevărul! - Ok, am fost la un prieten și ne-am uitat la un film: Cele 10 porunci. Iar paf! Robotul îi mai trage una… - Aoleo! Bineee! de fapt, era un film porno… Tatăl: - Să-ți fie rușine! La vârsta ta, nu-mi mințeam niciodată părinții! Paf! Robotul ii trage una tatălui. Mama apare și ea și zice: - Se vede că-i fi-tu…Paf! Robotul îi trage și ei o palmă…