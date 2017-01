Bancuri

Ştire online publicată Luni, 31 August 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Un ardelean vine acasă mai devreme de la câmp și aude zgomote în dormitor. Se duce în fugă și-și găsește nevasta dezbrăcată complet, întinsă pe pat, transpirată și gâfâind... -Ce-i mă nevastă, ce ai? -Am infarct.... zice ea. Ardeleanul dă să fugă afară să cheme un doctor, când copilul lui de 4 ani zice: -Tată, tată, unchiu’ Gheorghe este sub pat în pielea goală... Ardeleanul fuge înapoi, ridică pătura și-l vede pe Gheorghe sub pat, dezbrăcat, și zice: -Păi bine mă nenorocitule, nevastă-mea moare de inimă și tu umbli ca un bezmetic prin casă în pielea goală de-mi sperii copilul? *** Un bărbat surprins la amantă de către soț sare de la etajul XX. În cădere se gândește: „Nu puteam să stau acasă cu nevasta... să mănânc un grătar... să beau un șpriț....și cine știe, poate să fac și sex.” Cade cu noroc pe o capiță de iarbă proaspăt cosită din spațiul verde al blocului și, trăgându-și pantalonii, cugetă: ”Doamne, cum e omul.... numai două secunde am fost disperat și câte prostii mi-au trecut prin cap...”.