bancuri

Ştire online publicată Luni, 17 August 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Un bărbat ajunge acasă și își găsește soția făcându-și bagajele. - Ce faci, dragă? Unde pleci? - La Las Vegas! Am aflat că acolo sunt bărbați care m-ar plăti cu 400$ ca să le fac ce ție îți fac pe gratis! Omul stă puțin pe gânduri, apoi începe și el să-și facă bagajele. - Dar tu ce faci acolo? întreabă soția. - Merg și eu la Las Vegas... sunt curios să văd cum te descurci cu 800$ pe an! vvv La psihiatru: - Povestește-mi totul în ordine cronologică. Ce-ai făcut prima dată? - La început am creat cerul și pământul... Pe urmă am început să am necazuri... vvv Raschela pe patul de moarte: - Itzic, trebuie să-ti mărturisesc ceva. Ștrulică ăsta mic, copilul nostru, nu e al tău. - Dar cu cine l-ai făcut? - Cu studentul care a fost în gazdă la noi. - Cum l-ai convins? - I-am dat bani. - De unde ai avut banii? - Din buzunar, de la tine. - Și atunci de ce zici că nu e al meu?