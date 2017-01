bancuri

Ştire online publicată Joi, 13 August 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Andrei Marga se duce în magazinul Victoria să își cumpere cravate și cămăși. După ce își cumpără cravate, vrea să îi dea 5 lei șpagă vânzătorului, însă acesta refuză: - Nu pot să primesc, d-le ministru, pentru că am fost și eu profesor universitar și știu ce salarii mici sunt în învățământ. Nervos, Marga se duce la raionul de cămăși. Își cumpără câteva cămăși și vrea să îi dea șpagă 5 lei vânzătorului, care îl refuză: - Nu pot să primesc, d-le ministru, că am fost și eu profesor universitar și știu ce salarii mici sunt în învățământ, îi spune vânzătorul. Super-nervos, Marga iese din magazin și vede un cerșetor în fața magazinului. Se gândește puțin și vrea să îi dea 100.000 de lei cerșetorului. Acesta îi spune: - Nu pot să primesc, d-le ministru... Deja cu nervii la pământ, Marga îl întrerupe: - Să nu spui că și tu ai fost profesor universitar. - Nu, îi răspunde acesta, eu chiar sunt profesor universitar, dar am o fereastră acum.