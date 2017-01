bancuri

Ştire online publicată Marţi, 11 August 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Doi purici au câștigat la Loto 6 / 49. - Tu ce ai de gând să faci cu banii câștigați? întreabă unul dintre ei. - În primul rând, îmi cumpăr un câine numai al meu... v v v Se întâlnesc trei berze. Una dintre ele întreabă: - Ce ați mai făcut zilele astea? - Eu am adus pe lume niște gemeni așa drăguți! răspunde prima barză. - Eu am adus pe lume niște tripleți, se laudă și a doua. A treia barza spune: - Eu am speriat doi studenți. v v v Țiganul, țiganca și puradelul la plimbare. Puradelul, curios, uitându-se în stânga și în dreapta, îl întreba tot timpul pe taică-său: - Tată, ce e asta? - Nu știu. - Tată, dar asta ce e? - Nu știu. La un moment dat, țiganca îi spune băiatului: - Mai taci, mă din gura, că m-ai înnebunit de cap. Dar țiganul ripostează: - Lasă-l măi femeie să întrebe, altfel cum vrei să învețe?