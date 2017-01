Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 18 Iulie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Un bărbat se întoarce de la serviciu și își găsește soția în pat cu un tinerel. Supărat, soțul începe să țipe, să arunce lucruri, și vrea să pună mana pe soția infidelă. Aceasta însă îi spune: - Înainte de a face o nebunie, te rog să asculți cum de s-a putut întâmpla așa ceva: pe când mă întorceam acasă, l-am văzut pe acest tinerel amărât și mort de foame. L-am adus acasă și i-am dat mâncarea pe care ți-o pregătisem și pe care n-ai mâncat-o, fiindcă te-ai dus la masă cu prietenii tăi. Am văzut că era desculț, și i-am dat pantofii tăi noi pe care nu i-ai purtat, fiindcă erau cadou de la mama mea. Am văzut și că îi era frig, și i-am dat puloverul pe care ți-l făcusem cadou de ziua ta și pe care nu-l porți, fiindcă nu se potrivește cu stilul tău de viață. Pantalonii lui erau rupți, așa că i-am dat jeanșii tăi buni pe care nu îi porți, fiindcă nu te mai încap. Când s-a schimbat, i-am spus că poate să facă o baie și i-am dat spumantul pe care ți l-am adus de la Paris și pe care nu-l folosești, fiindcă îți provoacă alergie. Și când a ieșit din baie, tânărul m-a întrebat dacă mai am ceva ce nu folosești... *** Nunta de argint: soțul își duce soția într-un voiaj minunat pe o insulă uitată de lume. - Vai, dragule, ce romantic ești! Acum, că avem 25 de ani de căsătorie și m-ai adus aici, ce-ai să faci când vom avea 50? Soțul: - Am să vin să te iau!