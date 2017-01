bancuri

Directorul către adjunct: - Ești venit abia de un an și ai reușit să parcurgi toate treptele ierarhice de la simplu muncitor, pâna mi-ai devenit adjunct. Felicitări! - Mulțumesc, tată! v v v O familie de viermi trăia într-un rahat. Micul vierme o întreabă pe mama sa: - Mamă, noi am putea trăi într-un măr? - Da, fiule, am putea trăi într-un măr. - Mamă, noi am putea trăi într-o banană? - Da, fiule, am putea trăi într-o banană. - Atunci, mamă, de ce trăim într-un rahat? - Pentru că asta e țara noastră, fiule. v v v Absolventul în filozofie întreabă: - De ce funcționează? Absolventul în inginerie întreabă: - Cum funcționează? Absolventul în contabilitate întreabă: - Cât costă? Absolventul în arte întreabă: - Vreți garnitură cu cartofi prăjiți? v v v - Decât cu tine, mai bine mă măritam cu dracul. - Căsătoria între rude este interzisă.