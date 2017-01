bancuri

Plecasem din Constanța spre București. M-am oprit la benzinărie să folosesc toaleta. Prima cabină era ocupată, așa că am intrat în a doua. Abia m-am așezat, când aud din cabina cealaltă: - Salut, ce faci? Nu fac parte dintre aceia care poartă discuții într-un WC, dar acum am răspuns: - Destul de bine! La care tipul întreabă: - Încotro mergi? Ce întrebare! Discuția începea să fie bizară, așa că am răspuns scurt: - La București! La care vecinul, evident mai nervos, spune: - Auzi, fii atent! Te sun mai târziu, că am un tâmpit în cabina alăturată care-mi răspunde la toate întrebările. Pa! v v v Nevasta unui deținut în audiență la directorul penitenciarului: - Domnule director, am venit aici să vă rog să-i dați bărbatului meu o muncă mai ușoară. - Dar, doamnă, bărbatul dv. lipește etichete pe sticle, deci nu văd în asta un lucru greu. - Nenorocitul, mie mi-a zis că sapă un tunel... v v v Un om fuge de niște canibali. După un timp canibalii îl prind, la care unul dintre ei îi spune omului: - Stai liniștit, noi suntem vegetarieni, mâncăm numai mărul lui Adam!