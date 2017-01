Bancuri

Miercuri, 21 Ianuarie 2009.

Doua femei în vârstă se plimbă cu mașina. Ambele sunt atât de mici, încât abia văd peste bord. Ajung la un semafor, iar cea din dreapta observă, dar nu este sigură, că au trecut pe roșu. La următorul semafor iar are impresia că au trecut pe roșu, dar nu zice nimic pentru că s-ar putea să aibă vedenii. La al treilea semafor, este foarte atentă și vede că au trecut pe roșu. Atunci exclamă: - Am trecut pe roșu de trei ori, vezi că poate ne omori! Cealaltă, uimită: - Aoleo, eu conduc? ### Un soț citea ziarul, când a dat peste un studiu care susținea că femeile folosesc mai multe cuvinte decât bărbații. Conform studiului, bărbații folosesc în jur de 15.000 de cuvinte pe zi, în timp ce femeile folosesc 30.000. Extrem de dornic să-i dovedească soției sale că avusese dreptate în tot acest timp când o acuzase că vorbește prea mult, i-a arătat rezultatele studiului. Soția a stat puțin pe gânduri, după care i-a spus soțului ei: - Asta pentru că trebuie să repetăm orice spunem. - Ce zici? ### Un tânăr la o petrecere de Anul Nou se întoarce către prietenul lui și îi cere o țigară. Acesta îi spune: - Credeam că ai luat o hotărâre de Anul Nou, să nu mai fumezi. - Sunt pe punctul de a mă lăsa, îi răspunde tânărul. - Eu, în schimb, sunt la mijlocul primei etape. - Și în ce constă prima etapă? - Am renunțat să le mai cumpăr.