Bancuri

Ştire online publicată Joi, 07 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Alinuța stă la povești cu bunica ei.- Fetița mea, să știi de la bunica ta, care are experiență: femeia iubește cu patimă doar o singură dată în viață!- Și care a fost marea ta iubire, bunico?, intreaba Alinuța- Șoferii maică, șoferii!v v v- Azi mi-am făcut CV-ul. L-am scris, l-am redactat, l-am recitit de câteva ori, apoi m-a podidit plânsul.- De ce?- Este păcat să trimiți un asemenea om la muncă…v v vSe întâlnesc două blonde:- Iubitul meu a spus că-mi dă de 1 Martie un mini cupăr!- Ce nesimțit, după ce că e mică de ce nu se rade?v v vÎn ziua de azi perechile interacționează doar pe Facebook. Este cea mai bună metodă contraceptivă.v v vSoția se duce la poliție și reclamă că soțul ei n-a mai venit acasă de trei zile. Cere să fie căutat.- Soțul dumneavoastră are vreun semn particular? întreabă polițistul.- N-are. Dar dacă mi-l aduceți acasă, o să aibă.v v v- Mamă, mamă, m-ai mințit!- Când, Alinuța?- Mi-ai spus că frățiorul meu bebeluș e un îngeraș.- Păi nu te-am mințit, chiar e!- Și atunci când i-am făcut vânt de pe balcon, de ce n-a zburat?