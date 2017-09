Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 01 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Mă întreabă ieri fiul meu:- Tată, unde se duc animalele când mor?- Depinde, fiule…- De ce anume? Dacă s-au comportat bine sau rău?- Nu, dacă au gust bun sau nu…v v vOare ce făceau părinții noștri acu’ 30 de ani, când nu exista internet, ca să nu se plictisească?I-am întrebat pe cei unsprezece frați ai mei și niciunul n-a știut…v v v- Cum spun chinezii la scaieți?- Ciu lin.v v v- Auzi, crezi că am tendințe de zoofilie, pentru că mă simt atras de găini?- Băi, scoate-ți asta din bibilică!v v v- Nu ți-am spus s-o dai afară pe secretara mea? țipă directorul către șeful de personal.- Ba da, mi-ați spus s-o dau afară pe motiv de lipsă de memorie.- Și atunci?!- Eu am dat-o dar ea a uitat că a fost concediată și s-a întors înapoi la serviciu.v v vLa pușcărie, un proaspăt intrat:- Îmi vine să râd de fiecare dată când mergem la masă.- De ce, mă?- Păi m-au arestat pentru că furam mâncare și acum mi-o dau gratis.