Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 26 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

- Nu te îngrijorează faptul că la vârsta ta, prietenii tăi sunt deja căsătoriți și au și copii?- Ba da, dar nu pot să-i mai ajut cu nimic!…v v vUn student nu tocmai frumușel încearcă să agațe o colegă:- Dragă, ce căutai aseară în visul meu?- Probabil ieșirea!v v vBărbații sunt ca fierul de călcat: te aburesc până te ard!v v vAseară, în timp ce dezlegam integrame, o întreb pe nevastă-mea:- Partenerul de viață al femeii, începe cu B…- Bărbat? încercă ea.- Nope… Din trei litere.- Bou?v v vTânăra nevastă fierbe ouă pentru micul dejun. Soțul o întreabă:- De ce ouăle astea sunt așa de tari? Cât le-ai fiert?- Păi,… 30 de minute!- Cum 30?!? Ouăle se fierb 5 minute!- Da, dar erau 6 ouă!v v vMoldovenii s-au hotărât să facă o fabrică de cauciucuri. Și stăteau ei în dilemă, cum să numească fabrica. Și zice unu:- Hai să-i zicim „pi buni” că am auzit că italienii au o fabrică „pi reli” și li mergi tari ghini!- Diseară vin să te iau de acasă. Coboară și tu, te rog, când auzi claxonul.- Ai mașină?!- Nu, dar am un claxon. v v v- De ce ai renunțat la ultimul loc de muncă?- Compania s-a relocat și nu mi s-a spus unde… v v v- Mărie, sunt revoltat! Am parte de sex numai când îmi ceri bani.- Și ce, Ioane, nu se întâmplă destul de des? v v v- Doctore, sunt extrem de deprimat, nu mai am nici poftă de viață. Ce mă sfătuiești: să mă sinucid ori să-mi înec disperarea în băutură. Cum e mai bine ?- Depinde cum stai cu ficatul…v v vO doamnă în vârstă, ieșind din cabinetul ginecologului, se întoarce și-l întreabă pe tânărul doctor:- Maică-ta știe cu ce te ocupi tu aici?v v v- Mamă, se vaită o blondă, am ramas însărcinată!- Însarcinată?!... Unde ți-a fost capul?- Cum unde, pe pernă.v v v- Dumneata ești tipul care a dispărut acum o lună de zile cu blonda aceea superbă și nimeni nu v-a găsit pînă acum?- Nu sunt eu acela, dar nici nu știți cât regret.v v vIon o prinde pe Maria cu Gheorghe, cel mai bun prieten al său, în pat...- Măi nemernicule, tocmai tu, cel mai bun prieten al meu, cu soția mea, în patul meu, fără rușine, și zici că mă respecți ca pe nimeni altul, și te rog măcar să te oprești când vorbesc cu tine...!!!