Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 12 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Două blonde discutau. La un moment dat, una dintre ele îi spuse celeilalte:- Auzi, fată, m-a invitat George la majoratul lui!- Ei da, și câți ani împlinește?- De unde să știu, că nu mi-a spus...v v vUn tip se prezintă la doctor.Pacientul:- Doctore, am o problema cu mersul la WC. În fiecare dimineață, la ora 5, îmi fac nevoile!Doctorul:- Dar asta este foarte bine!Pacientul:- Problema este că mă trezesc la 6!v v vDiscuție între protestatari la Universitate:- Știi care-i deosebirea dintre nenorocire și catastrofă?- Da’ ce, nu-i același lucru?- A, nu! Dumneata te uiți la tv? Știi candelabrul ăla uriaș de cristal din Camera Deputaților? Dacă ăsta ar cădea pe politicieni, ar fi o catastrofă, nu?- Da, și?- Nenorocirea e că nu cade…v v v- Care este diferența dintre o femeie și un bărbat?- Femeia are nevoie de un singur bărbat care să-i îndeplinească toate dorințele. Bărbatul are nevoie de toate femeile care să-i îndeplinească o singură dorință!