bancuri

Ştire online publicată Vineri, 09 Ianuarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Vineri seara, într-un cuib de berze. Apar pe rând Barza și Bărzoiul. Barza, obosită, terminată, nervoasă: - Vai, vai, ce zi cumplită, am livrat zeci de copii azi, numai la familii de țigani, mizerie, murdărie, m-au înjurat, m-au bătut, uite, am pierdut și tele-novelele de la TV... Nu mai pot! Bărzoiul, dimpotrivă, vesel și bine dispus: - Eheee, eu am livrat azi doar copii de avocați, de patroni, m-au cinstit, o băuturică, o măslină, să tot am zile de lucru ca azi! Dar puștiu’, Bărzaunele, pe unde umblă? Tocmai atunci intră și Bărzăunele. - Unde-ai fost, mă? - Păi, la joacă! Am băgat spaima în niște studenți prin Grozăvești. v v v Un evreu îi dă sfaturi fiului lui: - Fiul meu, dacă vrei să fii un bun om de afaceri, trebuie să fii cinstit! Totdeauna trebuie să-ți ții cuvântul dat! Uită-te la mine: am zis că iau, am luat! Am zis că dau, am zis! v v v Doi tineri stăteau pe o bancă. După o oră de liniște, băiatul se decide să rupă tăcerea: - Nu vrei să mergem la mine în apartament? - Nu aveam de gând, însă m-ai convins!