Bancuri

Sâmbătă, 05 August 2017

Iese țiganul din pușcărie după cinci ani de pedeapsă. Se duce el tot într-un suflet acasă, o pupă pe pirandă cu mare foc, apoi începe să-i pupe pe puradei. Pupă el unul, pupă doi, pupă iar și tot pupă…, pupă pe al șaptelea după care zice:- Dragii tatii copilași, din cinci, șapte ați mai rămas!v v vIon sta întins sub un pom, privește păsările de deasupra capului său și vaca ce paște în apropierea sa.- Nu-i bine orânduită lumea asta, gândește el în sinea sa. Acestei mici păsări i s-a dat o libertate prea mare, pe când vaca stă legată cu o sfoară.La un moment dat, pasărea îi face drept în cap.- Doamne, cât ești tu de înțelept! Dacă era vaca în copac…v v vExistă două feluri de leucoplast: cel care nu se lipește și cel care nu se dezlipește.v v vNIMFOMANĂ - termen folosit de unii bărbați cu referire la femeile care vor să facă sex mai des decât pot ei.v v vTrei studenți, după Crăciun.- Am fost în Mallorca: plajă, femei trăsnet, băuturi fine, zice unul.- Eu am poposit în Alpi: zăpadă, vin fiert, gagici de cinci stele, completă altul.- Eu am stat cu voi în cameră, dar n-am tras din țigările alea lungi.