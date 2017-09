Bancuri

29 Iulie 2017

El și ea în pat. El:- Draga mea, câți bărbați ai avut până acum?- Șase…- Deci eu sunt al șaselea?- Nu, tu ești al cincilea!v v vDoi studenți mergeau pe stradă.La un moment dat unul îl întreabă pe celălalt:- Știi care e diferența dintre un polițai și un măgar?- Nu! răspunde al doilea.În spatele lor, la un metru, stătea un polițai care a auzit și s-a repezit spre primul student, înfigând mâna în gulerul lui:- Care mă, care!? Zi, că te sparg!- Nici una, zice studentul.- Așa mă, altădată ai grijă ce zici!v v vO femeie este întrebată:- Doamnă, ce părere aveți despre bărbați?- Sunt toți la fel, doar salariile lor diferă.v v vUn domn se duse la magazin luând cu sine pe fiul său mai mic, de patru ani. Întrucât copilul era foarte cuminte, casiera îi dădu o bomboană. Tatăl îl întrebă:- Cum se spune, fiule?Copilul răspunse:- Mai am acasă trei frățiori...v v v- Vai ce ochi frumoși ai! Ce culoare sunt?- Albaștri. Îi am de la tata..- Și mama ta ce ochi are?- Ea îi are vineți, tot de la tata.