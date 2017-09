Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 25 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

- Mărie, unde-i fiică-ta, iar a dispărut de acasă? o întreb aseară pe nevastă-mea.- Deh, trebuie s-o înțelegi și pe ea, știi cum sunt tinerii la vârsta asta, au fluturi în stomac... răspunse ea, făcându-mi cu ochiul.- O fi... zic, dar totuși, e ora 23!- Păi știu și io ce să zic? Ai ei or fi de noapte...v v vO femeie în vârstă spune liftierului s-o ducă la etajul nouăzeci al hotelului. Pe parcurs, se aud tot felul de trosnituri. Albă la față, femeia întreabă:- Nu schimbați niciodată cablurile de la ascensor?- Ba da, răspunde liftierul, când se uzează.- Și când știți că s-au uzat?- Când se rup.v v vDoi tineri afumați bine părăsesc localul unde au băut toată noaptea. La ieșire, zăresc o femeie beată-moartă prăvălită lângă tomberoanele de gunoi.– Ia uite frate, cred că au greșit aruncând-o pe asta! Pare încă bună!v v vDouă blonde, care nu se cunoșteau, luau masa la restaurant și cum erau amândouă singure sunt de acord să împartă aceeași masă. Cum serveau ele din bucate, în restaurant intră doi bărbați. Una din blonde:- Vai, în restaurant tocmai au intrat soțul meu împreună cu amantul meu.- Hmmm, ciudat, la mine este tocmai invers!