Bancuri

Soția mea afirmă că este foarte sănătos să consum alimente crude.- Da, nici nevestei mele nu-i place să gătească.v v vLa divorț:- Este adevărat că nu ai vorbit cu soția ta timp de 4 ani?- Da, e adevărat!- Cum așa?- Păi, nu am vrut s-o întrerup!v v vM-a sunat ieri o tipă:- Vino acum, nu-i nimeni acasă!M-am dus. Nu era nimeni.v v vColegul meu de apartament se pregătea să plece azi dimineață în oraș îmbrăcat într-o costumație foarte ciudată.- Unde naiba te duci îmbrăcat în halul ăsta?- La petrecerea costumată a lui Ștefan. Sunt o broască țestoasă!- Dar petrecerea e abia mâine seară!- Știu, dar ți-am zis, sunt o broască țestoasă!v v vUnui tip, după ce este consultat de doctor, i se spune că nu mai are mult de trăit. Fără nicio speranță, îl întreabă pe doctor cât mai are de trăit.- 10, spune doctorul.- Zece ce? întreabă pacientul. Zece ani, luni, zile?- 9, 8, 7... continuă doctorul.v v v- Ai auzit că în București un om este călcat de mașină la fiecare jumătate de oră?- Vai, dar ce-or avea cu bietul om?