Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 08 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Polițistul către fiul său:- Măi băiete, nu mai fuma! E prea devreme la vârsta asta să te apuci de fumat!- Da, tati, da’ și tu fumai când erai în clasa a 5-a!- Da, dar eu aveam 19 ani!v v vÎnvățătoarea controlează temele elevilor:- Bulișor, cum ai reușit ca în ultima săptămână să nu mai ai nicio greșeală de ortografie în temele de casă?- Păi mama e plecată din localitate!v v v- Nu e nevoie să îmi plătiți înainte extracția! spune dentistul către pacienta care își scotocea poșeta cu nervozitate.- Nici nu voiam să plătesc acum, voiam doar să îmi număr banii înainte să mă anesteziați!v v v- Am auzit că ai început să înveți limba latină.- Am început, dar nu prea merge.- Cum așa?- Încearcă și dumneata să pronunți, de pildă, MDCCCIV!v v v- Cum a fost noaptea nunții, draga mea?- Eh, am avut altele și mai bune!v v vAjunge o tipă la urgență, plină de vânătăi și cu buzele sparte.Vine poliția să facă cercetări.- Doamnă, de la ce a pornit totul?- Soțul meu mi-a aflat parola de la Facebook!v v v- Cum scapă un genist de pistrui?- Cu o cremă de ten… nine… eight… seven…v v v- Te vedeam jucând șah cu vecinul. Nu mai joci?- Cum să mai joc? Tu ai juca șah cu un individ care se enervează una-două, iar atunci când pierde face crize de isterie?- Se înțelege că nu.- Ei bine, nici el!v v vBulă intră vesel în birou și strigă:- Soția mea a născut un băiat!Șeful se uită mirat la el și zice:- Așa, și!? Bănuiești pe cineva?v v vSoția mă strigă din bucătărie:- Janeee, vino să speli vasele!- Care sunt cuvintele magice? i-am replicat eu.- Îți opresc netu’!- Acum vin!v v vÎntr-un compartiment de tren călătoreau o babă și un tânăr.Tânărul mestecă gumă. Se uită baba la el, se tot uită și, la un moment dat, îi zice:- Degeaba vorbești, maică, cu mine, eu sunt surdă.v v vUn polițist dă peste un bețiv lungit într-un șanț. Îl trezește și-i spune:- Cetățene, scoală și du-te acasă!- Nu pot! N-am voie să merg!- Ce face? N-ai voie să mergi? De ce?- Am băut niște sticle de vin pe care erau lipite etichete cu următoarea recomandare: A se păstra culcat.