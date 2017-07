Bancuri

Ştire online publicată Luni, 03 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

- Parcă voiai de acum trei ani să divorțezi.- Da, dar pentru că avem trei copii, am mai așteptat un an, până am mai făcut unul ca să-i putem împărți.- Și?- Și nevastă-mea a născut gemeni.v v vBulă conducea neatent și a intrat în mașina unui preot. Se dau amândoi jos și evaluează paguba. - Iartă-mă, părinte! zice Bulă. - Fiule, Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, spune preotul. - Părinte, ca să știu că m-ai iertat, hai să bem una mică. - Bine, fiule, zice preotul. Scoate Bulă o sticlă de țuică și două păhărele. Umple un păhărel, i-l dă preotului, iar acesta îl bea până la fund. - Dar tu nu bei, Bulă? - Eu aștept să vină întâi Poliția…v v vLa sfârșitul anului școlar, Bulă îi spune mamei: - Mamă ești o femeie norocoasă! Ea îl întreabă surprinsă: - De ce fiule? Bulă îi răspunde: - Nu trebuie să-mi mai cumperi alte cărți anul acesta!v v vExistă trei lucruri în viață de care sunt absolut sigur:1. Moartea2. Impozitele 3. Și, dacă folosiți Windows Media Pla-yer și găsiți volumul setat la 2-3 %, atunci înseamnă că ultima persoana care a utilizat computerul s-a uitat la filme porno.