Bancuri

- Sper că darul pe care mă pregătesc să ți-l fac va sta bine pe degețelul tău.- Mulțumesc, dragule! Numai să nu fie prea scump.- Nicio grijă! Unde ai văzut tu degetar scump?v v v- Dragă, trebuie să recunoști că ai o problemă cu drogurile!- N-am nicio problemă!- Vineri, erai în fața liceului la 8.00 dimineața!- Păi, la cât ai fi vrut să mă duc, dacă la 8.00 încep orele?!- Nu și pentru cei care au terminat liceul acum opt ani!v v vUn tip se apropie, pe stradă, de o tipă și îi propune direct să facă dragoste cu el. Tipa reacționează imediat:- Cât tupeu, domnule, cât tupeu!- Ei, dacă aveți ceva împotrivă…- N-am nimic împotrivă, dar cât tupeu, domnule, cât tupeu…v v v- Bună ziua! Aș dori să cumpăr un telefon.- Model?- Aaa, nu, zugrav! Mulțumesc, oricum… și dumneavoastră sunteți drăguță!v v vUn soldat raportează ofițerului:- Dom’ căpitan, printre noi sunt și din ăia cărora le plac bărbații.- Cum ți-ai dat seama?- Mi-a dispărut rujul!Un tip intră într-o librărie și se adresează vânzătoarei:- Fiți amabilă, aș dori o carte de Eminescu.- Care? întreabă vânzătoarea.- Mihai, răspunde clientul.v v vOspătar, mâncarea a fost delicioasă, transmite-i te rog complimente bucătarului.- Bine…Ospătarul se duce la bucătărie:- Nea Costele, ești un bărbat frumos și șorțul ăsta te face să arăți, parcă, mai slab.v v vÎn autobuz, șoferul anunță:- Următoarea stație este 1 Decembrie.O blondă, panicată:- Aoleu, mai devreme nu se poate?!v v vBulă merge la un restaurant de mâna a treia.- Am comandat friptură cu o felie de lămâie, zice Bulă, dar nu văd friptura.Ospătarul se uită cu reproș la Bulă:- Sub lămâie v-ați uitat?v v v- Astă vară am pescuit un crap de zece kilograme!- Zece kilograme?! Și ai avut martori?- Desigur, altfel crapul ar fi avut cu încă zece kilograme în plus…v v v- Sunt foarte îngrijorat. Nevastă-mea a plecat în oraș pe ninsoarea asta.- Lasă, Nae, că o să găsească ea un magazin unde să intre să se ferească de ninsoare, zice prietenul.- Păi de asta sunt așa îngrijorat!El: - Am văzut cum te-ai sărutat cu cineva astăzi, a fost poștașul sau lăptarul?Ea: - A fost ora șapte sau ora nouă?