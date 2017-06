Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 21 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

- Ți-e dor de mine?- Da, mereu…- Și de ce nu-mi spui?- Îmi place să-mi fie dor.v v vÎn stația de autobuz, unui preot i se fură portofelul. Singurul care vede faza e un bețiv. Apropiindu-se de preot, îi spune:- Batman, m-ai dezamăgit!v v v- Un polițist oprește un vitezoman:- Am simțit că voi da o amendă, de aceea te-am așteptat toată ziua.- Dar am venit cât de repede am putut…v v v- Alo, ce faci?- Ard calorii!- Adică faci gimnastică?- Nu, îmi prăjesc niște carne…v v vVine Bulișor acasă și o întreabă pe maică-sa:- Mamă, tu cum l-ai cunoscut pe tata?- Păi… era să mă înec și… m-a salvat!- Aaaaa, deci de asta nu vrea tata să învăț să înot!v v v- Și zici că ai prins un crap de peste 11 kilograme, fără exagerare?- Fără.- Și cu exagerare?- Nu știu, că nu l-am cântărit…v v v- Care este diferența dintre un avocat și un spermatozoid?- Spermatozoidul are, totuși, o șansă la un milion să devină ființă umană.