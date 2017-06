Bancuri

Ştire online publicată Luni, 19 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Un rrom care a fost în moarte clinică povestește ce i s-a întâmplat dincolo:„Mi-au dat 300 d euro și m-au trimis înapoi…”v v vO prostituată, citind mesajele din telefoanele clienților…- Ai văzut? Am făcut dragoste 63 de minute…- S-a dat ora înainte, optimistule!v v v- Pisi, ce faci ca să ai corpul așa de frumos?- Înot.- Dar cu capul nu intri în apă?v v v- Haida să-ți gâcesc în palmă, mânca-ți-aș ochii tăi frumoși! nu se mai dezlipește o țigancă de mine.Îi vâr mâna sub ochi:- Na, hai, ghicește!Îmi ia mâna, mi-o răsucește, o îndepărtează, apoi iar o apropie de ochi, se holbează, plescăie din limbă.- Ce vezi acolo? mormăi nerăbdător.- Hapăi, frumosule, până la 45 de ani n-o să ai parte dă bani!- Și după?- După, te obișnuiești…v v vUndeva-n Ardeal…- Și, cum așa, bade Gheorghe, ai văzut marțieni?- Apă’, no, eram cu oile…- Și cum erau marțienii?- Na, apăi nu prea poci spune, pentru că ba apăreau, ba dispăreau, cum ar fi… cum să zic… ca ființa și neființa la Heiddeger…