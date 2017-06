Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 07 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Cele trei dorințe ale oricărui bărbat:1. Să fie atât de frumos cum îl vede maică-sa că este.2. Să fie atât de bogat cum are impresia fiu-său că este.3. Să aibă atâtea amante cât suspectează nevastă-sa că are.v v vLa un WC public britanic, se afla un automat pentru prezervative și pe el logo-ul firmei Durex: „Corespunde normelor britanice”.Puțin mai jos, cineva a zgâriat: „Și vaporul Titanic corespundea…”v v v- Mămico, mămico, am văzut cocoșul pe găină de zece ori azi dimineață!- Du-te și spune-i lui tăticu’, el o să înțeleagă…- Tăticule, mi-a zis mămica să îți spun că am văzut cocoșul pe găină de zece ori azi dimineață!- De zece ori cu aceeași găină, dragul meu?- Nu!- Atunci du-te și spune-i lui mămica, ea o să înțeleagă!v v v- Care sunt cele trei cuvinte, folosite cel mai des în lume?- I love you?- Nu, Made in China!v v vO blondă merge cu peștișorul la vete-rinar.- Eu cred că este epileptic, îi spune ea veterinarului.Veterinarul aruncă o privire și răs-punde:- Mie mi se pare că e destul de liniștit.- Stați, că încă nu l-am scos din apă!