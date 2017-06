Bancuri

Ştire online publicată Joi, 01 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Sună soneria. Un copil deschide ușa și vede un polițist:- Tata e acasă?- Nu.- Dar mama?- Nu, și ea s-a ascuns…v v v- Aș dori niște fructe de mare.- Mâncați sau le postați pe Facebook? Ca să știm cum le aranjăm…v v vBătăi în ușa apartamentului lui Bulă. Maică-sa iese de sub duș, cu un prosop în jurul corpului, și întreabă:- Cine-i?- Dragă doamnă, s-a întâmplat o nenorocire, l-am călcat pe fiul dumneavoastră cu mașina!- Sunt dezbrăcată, nu pot deschide, puteți vă rog să-l băgați pe sub ușă?v v v- Salut, vecine! Nu am mai văzut-o de mult pe soția ta, v-ați despărțit?- Nu, parchează…v v v- Unde ești, scumpo?- Ies acu’ de la coafor, m-am făcut blondă! Tu unde ești?- Ies acu’ de la bar, m-am făcut praf!v v v- N-o să-ți vină să crezi ce ghinion am avut, îi spune un hoț prietenului său. Aseară, am spart casa unui avocat și omul m-a prins asupra faptului. Mi-a dat drumul și mi-a zis să nu mai fur niciodată.- Păi și care-i ghinionul?- M-a taxat cu 500 dolari pentru consultanță...