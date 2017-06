Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 30 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

- Ionele, ai pus apă la pești? - Da, dar nici ieri n-au băut nimic!v v vDoctorul vizitează pacienții din salon: - Și cum vă merge azi, domnule Popescu? - Rău de tot, nu mai am poftă nici de ceea ce mi-ați interzis dumneavoastră.v v vDoi prieteni: - Cum a fost la vânătoare, ieri? - Bine, am împușcat o rață… - Sălbatică? - Nu știu, dar țăranul care m-a alergat cu furca sigur era sălbatic…v v vO blondă frumoasă merge la ginecolog. - Nu știu ce să mă mai fac, se vaietă ea. De fiecare dată când fumez, îmi vine să fac sex. - Mai întâi, trebuie să vă liniștiți, zice doctorul. Haideți să fumăm o țigară!v v vAzi dimineață m-a trezit nevastă-mea:- Te-ai cam îmbătat aseară.- Termină cu prostiile că nu eram beat, abia dacă am băut trei beri, i-am zis.- Bine… Dacă spui tu... Acum rostogolește-te din fața garajului, că trebuie să plec la serviciu!v v vDoi pensionari conversau în autobuz. Unul spune:- Cu autobuzul ăsta merg deja de peste zece ani!- Nu îmi vine să cred, dar în ce stație te-ai urcat?v v v- Ce primește un miner la moarte?- Trei zile libere, apoi înapoi în pământ.