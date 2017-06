Bancuri

Ştire online publicată Luni, 29 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Blonda la librărie.- Aș dori o carte.Vânzătorul, înțelegător:- Doriți ceva mai ușor?- Nu e nevoie, sunt cu mașina.v v v- Cum se numesc acei oameni care își iau viața în propriile mâini?- Sinucigași!?v v vSir, un pic cam băut către valet:- John, nu crezi că acest iaurt are un gust ciudat?- Da, sir. Mai mult decât atât, cred că și denumirea sa e un pic cam stranie.- Și care e?- Maioneză, sir.v v vSoțul vine târziu acasă și încearcă să se bage în pat fără să își trezească nevasta. Consoarta îl întreabă:- Ai venit? Tu știi cât e ceasul?- Zece!- Cum zece, dacă eu am auzit pendula bătând unu?- Păi, și ce vrei? Să bată și zero?v v v- Vi s-au făcut vreodată raze X?- Raze X nu, răspunse tânăra. Dar ultra-violată am fost deja…v v vUn soț vine acasă de la biserică, își salută soția, o ia în brațe și o duce așa în toată casa. Foarte surprinsă, soția întreabă:- V-a vorbit preotul despre cum să fii romantic astăzi?- Nu, răspunse soțul. A spus că toți trebuie să ne purtăm mereu poverile și tristețile noastre.