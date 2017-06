Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Într-un avion, un domn bine dichisit se adresează unei însoțitoare de zbor foarte atrăgătoare:- Nu vă supărați, cum vă numiți?- Mercedes.- Sunteți foarte frumoasă! Vreo legătură cu Mercedes Benz?- Doar prețul…v v vBulă cu nevasta la doctor:- Doctore, cum se mai simte soția mea?- Nici o grijă, după tratamentul aplicat veți primi acasă o cu totul altă soție.- Aoleu doctore, și dacă află a mea?v v vUn infractor este interogat la poliție:- Spune, domnule, ce-ai făcut!- Păi, am furat o cisternă cu vin...- Și...- Jumătate am băut-o...- Și cu cealaltă jumătate ce-ai făcut?- Păi, am vândut-o...- Și ce-ai făcut cu banii?- I-am băut!v v vAlinuța îl întreabă pe amicul ei:- Ionuț, spune-mi sincer, care ar fi cadoul perfect pentru un bărbat de treizeci de ani? Apropo, nu suntem în relații intime.- Simplu, relații intime.v v v- Soțului meu nu-i plac cadourile.- Ce drăguț...- Da, în 20 de ani nu mi-a făcut niciunul.v v v- Ioana, ce vârstă ai?- Tu nu știi că nu e frumos să întrebi o fată ce vârstă are?- Ok, reformulez: dacă o să facem sex, voi face pușcărie?