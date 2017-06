Bancuri

Miercuri, 10 Mai 2017

- Ce-i cu vânătaia aia la ochi, Gheorghe?- Ce să fie, m-am îmbătat ieri tare de tot…- Și ai căzut?- Nu, nu, a venit nevastă-mea la bar după mine.- Așa, și ce legătură are asta cu vânătaia?- Păi are, că i-am cerut numărul de telefon!v v vÎntr-un compartiment de tren, călătoreau o babă și un tânăr. Tânărul mesteca gumă. Se uită baba la el, se tot uită și la un moment dat îi zice:- Degeaba vorbești maică cu mine, eu sunt surdă.v v vUn tip cu soția sa merg la farmacie să cumpere câteva pilule Viagra. El reclamă:- Cum!? 10 dolari o pastilă?La care soția sa:- Lasă dragă, 40 de dolari pe an nici nu e așa de scump…v v vUn turist aflat în Scoția vizitează Loch Ness-ul în speranța de a-l vedea pe Nessie. Dezamăgit după o vreme, întreabă un localnic:- Când se arată monstrul, de obicei?- După cinci pahare de scotch, îi răspunde acesta.v v vUn general inspectează plutonul lui Bulă. Ajunge la acesta, îl bate prietenos pe umăr și zice:- Cum îți merge, fiul meu?La care Bulă radios:- Ce bine că am dat de tine, tată, mama te caută de ani și ani...