Bancuri

Ştire online publicată Joi, 04 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Doi nuntași la nuntă. Unul către celălalt:- E cea mai urâtă mireasă pe care am văzut-o la o nuntă!Celălalt sec:- E fiica mea!- A, mă scuzați, nu am știut că sunteți tatăl miresei!- Nu sunt tatăl ei, boule, sunt maică-sa!v v vȚiganul către pirandă:- Măi, pirando! Fusăși în Germania la furat și nu șmangliși și tu un radiou de acolo, ca să auzim și noi pe Salam cum cântă!- Ești un bou. Cum să șmanglosesc radioul de acolo? Acolo toate radiourile cântă doar în nemțește!v v v- Mircea, tu crezi în reîncarnare?- Da, eu însumi am fost un măgar!- Măgar?! Și când s-a întâmplat?- Când ți-am împrumutat cele două milioane!v v vIon spăla rufe afară. Trece o vecină și, cum îl vede spălând, îi zice:- Mă Ioane, te-ai însurat sau sunt doar vorbe, că te văd spălând rufe…- Păi, m-am însurat, nu vezi că ce spăl aici sunt rufe de femeie?- Te vedeam jucând șah cu vecinul. Nu mai joci?- Cum să mai joc? Tu ai juca șah cu un individ care se enervează una-două, iar atunci când pierde face crize de isterie?- Se înțelege că nu.- Ei bine, nici el!