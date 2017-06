Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 28 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

- Ioane, vino diseară la mine acasă, că-s singură.- Vin, Mario. Dar pentru ce?- Ca să-mi repari televizorul!v v vSoția urcă pe cântar. În tentativa de a o consola, soțul îi spune:- Nu ești grasă deloc! Doar că, păstrând proporția, ar trebui să fii puțin mai înaltă.- Da? Și cam ce înălțime ar corespunde cu greutatea mea?- Cinci metri și jumătate!v v vCând era mic, Chuck Norris a primit cadou un joc „Lego”. Și uite așa a luat naștere Pira-mida lui Keops.v v v- Iubito, spune sincer, dacă eu am să mor, tu ai să te recăsătorești?- Nu prostuțule, am să stau cu soră-mea. Dar dacă mor eu, tu te recăsătorești?- Nu prostuțo, am să stau cu soră-ta…v v v- Eu îmi sărut soția în fiecare zi după ce plec la muncă. Tu cum procedezi?- Eu, după ce pleci!v v vO domnișoară îl întreabă pe Charles Darwin:- Domnule Darwin, oamenii chiar se trag din maimuțe?- Da, dar nu vă faceți griji, dumneavoastră vă trageți dintr-una drăguță!v v vO doamnă îi spune doctorului ei:- Soțul meu are un obicei prost de a vorbi în somn. Ce ar trebui să fac?- Dă-i o șansă de a vorbi când e treaz.v v v- Care este asemănarea între un barman și un ginecolog?- Amândoi lucrează unde ceilalți se distrează.