Bancuri

Bulișor după prima oră de Științele Naturii:- Am învățat, ieri, la școală că apa nu are nici miros, nici gust, nici culoare. Dar nu este adevărat!- De ce spui asta?- Pentru că am pus doi decilitri de apă în berea lui taică-miu și a observat imediat!v v vBadea Gheorghe se plimba pe stradă cu cei doi copii ai lui. Un cunoscut îi spune:- Bade Gheorghe, ce coconi faini ai! Și ce mai seamănă între ei!- Păi cum să nu, dacă sunt gemeni.- Și câți ani au?- Băiatul are patru, iar fata cinci.v v vPolițistul s-a apropiat de mine și mi-a spus:- Ați putea, vă rog, să mă însoțiți la secție?- De ce, domnule polițist? N-am făcut nimic, i-am răspuns.- Știu, dar mi-e frică noaptea singur pe stradă.v v vUn prieten îl întreabă pe celălalt:- Ce pot face? Când am venit acasă de la lucru, am găsit-o pe nevastă-mea în pat cu un bărbat!- Fă ore suplimentare, îi sugerează prietenul.v v vMă abordează un vânzător ambulant:- Domnule, luați un loz, jucați la loz în plic și câștigați!- Lasă-mă, bă, dracului în pace, că eu nu vreau să câștig!- Nu-i nimic, avem și lozuri necâștigătoare…v v vO blondă are pentru prima oară ocazia de a conversa în engleză, întâlnindu-se cu niște rude din America:- Hello, Diana, how do you feel?Blonda răspunde încântată:- Phil Collins!