Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 08 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

- Spune, ai cerut-o pe Alinuța în căsătorie?- Da, dar trebuie să mai aștept.- Cum așa?- A zis că sunt ultimul cu care s-ar mărita…v v vPe James Bond îl trage poliția pe dreapta:- Bună seara, numele, vă rog!- Bond… James Bond…- V-am oprit pentru exces de viteză! Știti cu ce viteză mergeați?- Cincizeci… trei sute cincizeci…v v vDoi români se întâlnesc în Italia la cerșit.- Câți bani ai făcut azi, frățioare?- Păi vreo 20 de euro.- Cum, doar 20? Dar ce ai scris pe pancartă?- Ajutați-mă cu 10 euro că am patru copii acasă!- Păi eu am făcut vreo 10.000 de euro.- Dar tu ce ai scris pe pancartă?- Mai am nevoie de 100 de euro să mă întorc acasă în România!v v v- Ți-am citit lucrarea de control. Foarte bună. Dar e identică cu cea a colegului tău de bancă. Ce concluzie să trag de aici, întreabă profesorul.- Că și a lui e foarte bună!v v vSoțul către soție:- Ce idioată ești!- Bineînțeles că sunt idioată. Dacă eram căsătorită cu un preot, eram preoteasă!v v vIon își întreabă mireasa:- Draga mea, ce cadou ți-ai dori de ziua ta?- Nici nu știu, se gândește femeia.- De acord! îi spune Bulă, atunci îți dau timp de gândire un an.