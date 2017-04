Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 04 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

- Mă întreb ce o să te faci când vei fi mare, când acum, în clasa a doua, tu nu știi să numeri decât până la 10. - Arbitru de box.v v vLa tribunal, judecătorul către inculpat:- Din 365 de zile, ai 364 de infracțiuni! Ai vreo justificare?- Da, o zi am fost bolnav la pat!v v vBulă, la școală, îi spune profesorului că el vrea să învețe limba ebraică. - De ce tocmai ebraică? Îl întreabă profesorul.- Păi când am să mor și am să ajung în Rai, să pot vorbi cu Dumnezeu.- Și dacă ai să ajungi în iad?- Păi, româna o știu destul de bine!v v vUn turist aflat în Scoția vizitează Loch Ness-ul în speranța de a-l vedea pe Nessie.Dezamăgit după o vreme, întreabă un localnic:- Când se arată monstrul, de obicei?- După cinci pahare de scotch, îi răspunde acesta.v v vInterviu la angajare. Gigel se prezintă foarte interesat:- Caut de lucru!- Aveți experiență?- Da! Am trei ani și ceva de când tot caut!v v vSe apropie o doamnă de un grup de bărbați:- Hei, frumoșilor, nu aveți o țigară în plus pentru o doamnă frumoasă?Ăștia se uită în jur, unul din ei scoate o țigară și zice:- Dar de ce nu a venit ea singură și te-a trimis pe tine?