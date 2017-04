Bancuri

Ştire online publicată Luni, 03 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Un canibal și fiul lui văd un avion. Fiul zice:- Tată, ăla se mănâncă?- Nu tot, fiule, numai miezul!v v vO blondă la interviu:- Câți soți ai avut până acum?- Doar ai mei? Sau așa... în general?v v v- Mami, profesoara de limba română mi-a dat nota 2.- De ce, cum așa?- Păi, să vezi. La compunerea „Cum am petrecut vara”, am scris: „Mulțumesc, bine!”.v v vPatru femei, destrăbălare, sex, aventuri și mult alcool. Pe una o apucă remușcările și le spune celorlalte:- Am să-i spun soțului meu chiar tot ce am făcut cu voi.Reacțiile colegelor de distracții:Prima: - Ești o idioată!A doua: - Fată, ești foarte curajoasă!A treia: - Ce memorie poți să ai!v v vDoi prieteni:- De ce ești supărat, Gicule?- M-am certat cu soția din cauza vacanței, Costele.- De ce, cum așa?- Nu ne înțelegem. Eu vreau concediu în Thailanda și ea vrea să vină cu mine.v v vPe Titanic, se pare că a fost și un român. După impact, românul ia o barcă și vâslește disperat să se salveze. Un alt bărbat de pe vas îl vede și îl întreabă:- Unde pleci domnule, nu vezi că mai sunt femei aici?- Lasă-mă în pace, omule, crezi că mie de sex îmi arde acum?