Bancuri

Ştire online publicată Luni, 27 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

O prietenă se confesează alteia: - Logodnicul meu continuă să se laude tuturor că se va-nsura cu cea mai frumoasă fată din lume! - Auzi la el, nesimțitul! Și pe tine, dragă, de ce te mai ține încurcată?- Dacă mi-aș putea pune o dorință, mi-aș dori ca oamenii săraci să nu mai fie săraci. - Ce generos din partea ta. - M-am săturat să-mi tot ceară mâncare când mănânc!- Bulă, e a cincea oară când întârzii săptămâna asta. Știi ce înseamnă asta? - Da, probabil că este vineri!Tatăl este chemat la școală: - Fiul dumneavoastră a desenat pe bancă o muscă, foarte reală, și mi-am zdrobit pumnul încercând s-o omor. - Ha! Să mă fi văzut pe mine, când am intrat în baie și văzând în cadă un crocodil pictat, de frică, am ieșit printr-o ușă pictată.- Cum a fost la examen? - Păi, ne-a picat să scriem despre arta poetică a lui Tudor Arghezi, Ion Barbu sau Lucian Blaga, la alegere. - Și tu ce ai ales? - Mihai Eminescu.- Doctore, soțul meu crede că sunt nebună. - De ce? - Pentru că-mi plac brioșele cu ciocolată. - Păi și mie îmi plac brioșele cu ciocolată. - Perfect! Trebuie să îmi vedeți colecția. Le am cu sutele.- Iubitule, zi-mi ceva să mă simt cu adevă-rat femeie! - Nu știi să parchezi mașina!