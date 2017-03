Bancuri

Sâmbătă, 11 Martie 2017.

Doi lăcătuși stau de vorbă:- M-am angajat la o uzină și chiar din prima zi am ajuns la spital cu concediu medical de 30 de zile.- Păi, de ce?- Am intrat în secție și am strigat: „Ioane, aruncă-mi o cheie de 32"!- Așa, și?- Păi și de unde era să știu că în hala aia erau 22 de muncitori pe care îi chema Ion?v v v- Cum îți dai seama dacă o țestoasă e mascul sau femelă?- O gâdili pe burtă… Dacă e bucuros, e mascul. Dacă e bucuroasă, e femelă.v v vSoția se apropie de soț, care stă la calculator:- Dă-mi și mie să mă joc un pic.- Dragă, ai un pic de respect. Ți-am cerut eu vreodată cârpa când spălai podelele?v v vLa vorbitorul închisorii, soția îi spune soțului:- Copiii au crescut și pun întrebări...- Întreabă unde-i tatăl lor?- Nu! Întreabă unde ai pus banii pe care i-ai furat...v v vUn țigan prinde peștișorul de aur, îl rotește pe toate părțile și nu știe ce să facă cu el. Peștele nu mai rabdă:- Hai, mă omule, pune-ți o dorință!- Ce fel de dorință?- Păi cum să-ți explic... Spre exemplu, ieri m-a prins un om și m-a rugat să-i dau 1.000.000 de euro, și eu i-am îndeplinit dorința. Dar tu ce vrei?- Adresa lui!