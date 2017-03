Bancuri

Ştire online publicată Joi, 09 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

- Deținut, de ce nu vine nimeni să te viziteze? Tu n-ai rude?- Cum să nu am? Am! Dar toți sunt deja aici...v v vO femeie discută cu o prietenă despre soțul ei:- I-am spus că nu mai stau cu el și că bag divorțul, după care am ieșit afară să mă liniștesc.- Și el ce a spus? întreabă curioasă prietena.- Păi, după câteva minute, am auzit o bubuitură...- Vai, Dumnezeule, doar nu s-a împușcat!- Nu, a deschis o șampanie, mizerabilul!v v vDoi țigani merg la furat într-un apartament și sună telefonul fix.- Alo, familia Popescu?- Nu știu, mânca-ți-aș, că abia am intrat!v v v- Imaginați-vă că sunteți într-un lac plin cu crocodili fioroși. Ce faceți ca să scăpați de ei?- Ne oprim din imaginat!v v vUn nebun la brutărie:- Domnule, a ieșit pâinea din cuptor?- Da.- Și la ce oră se întoarce?v v v- De ce vrea soțul tău să divorțeze?- Din greșeală, i-am pregătit fulgi de săpun, în loc de fulgi de porumb, la micul dejun.- Groaznic! Și a fost furios?- Furios? A făcut spume la gură...